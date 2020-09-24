На Тюменском нефтегазовом форуме обсудили углеродный сбор ЕС

На деловом завтраке в рамках Тюменского нефтегазового форума обсудили углеродный сбор ЕС.

Об этом сообщает oilcapital.ru.

В частности, председатель Союза нефтегазопромышленников Юрий Шафраник отметил, что такой процесс идёт примерно с 2010 года и может занять 25 лет.

«Новая система энергетики будет гибридной», — полагает он.

Как считает Шафраник, процесс декарбонизации в Европе имеет необратимый характер.

Со своей стороны, первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Храмов предложил дождаться международного законодательства, которое в настоящее время находится на стадии разработки.

По его словам, есть много методологических противоречий, с которыми нужно разбираться.

«В Европе оценивается поглощающая способность только управляемых лесов. А у нас гигантские массивы лесов, где не ведётся лесное хозяйство», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что на Тюменском нефтегазовом форуме были подписаны соглашения о сотрудничестве с рядом крупных корпораций.

Ведущий эксперт аналитического центр SETA Energy Юнус Фурунчу в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал прогноз по развитию газового рынка.