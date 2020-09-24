На Тюменском нефтегазовом форуме обсудили углеродный сбор ЕС
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Об этом сообщает oilcapital.ru.
В частности, председатель Союза нефтегазопромышленников Юрий Шафраник отметил, что такой процесс идёт примерно с 2010 года и может занять 25 лет.
«Новая система энергетики будет гибридной», — полагает он.
Как считает Шафраник, процесс декарбонизации в Европе имеет необратимый характер.
Со своей стороны, первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Храмов предложил дождаться международного законодательства, которое в настоящее время находится на стадии разработки.
По его словам, есть много методологических противоречий, с которыми нужно разбираться.
«В Европе оценивается поглощающая способность только управляемых лесов. А у нас гигантские массивы лесов, где не ведётся лесное хозяйство», — пояснил он.
Ранее сообщалось, что на Тюменском нефтегазовом форуме были подписаны соглашения о сотрудничестве с рядом крупных корпораций.
Ведущий эксперт аналитического центр SETA Energy Юнус Фурунчу в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал прогноз по развитию газового рынка.