На Тюменском нефтегазовом форуме подписаны соглашения о сотрудничестве с крупными корпорациями

На Тюменском нефтегазовом форуме подписаны соглашения о сотрудничестве с рядом крупных корпораций.

Об этом сообщает nashgorod.ru.

Среди них — ПАО «СИБУР Холдинг», ООО «СОКАР Энергоресурс», ООО «Цифра».

Документ действует до конца 2025 года. Компании, в частности, намерены развивать взаимодействие в природоохранной и образовательной деятельности.

«СОКАР Энергоресурс» работает совместно с Антипинским НПЗ. Выручка корпорации в 2019 году составила около 85 млрд рублей.

«Пятилетнее соглашение позволит региону и компании продолжить реализацию совместных планов по развитию нефтепромышленного кластера и расширению производственных мощностей», — заявили в областном правительстве.

Ранее сообщалось, что на Тюменском нефтегазовом форуме ожидается более 10 тыс. участников.

Ведущий эксперт аналитического центр SETA Energy Юнус Фурунчу в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал прогноз по развитию газового рынка.