На Тюменском нефтегазовом форуме подписаны соглашения о сотрудничестве с крупными корпорациями
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Об этом сообщает nashgorod.ru.
Среди них — ПАО «СИБУР Холдинг», ООО «СОКАР Энергоресурс», ООО «Цифра».
Документ действует до конца 2025 года. Компании, в частности, намерены развивать взаимодействие в природоохранной и образовательной деятельности.
«СОКАР Энергоресурс» работает совместно с Антипинским НПЗ. Выручка корпорации в 2019 году составила около 85 млрд рублей.
«Пятилетнее соглашение позволит региону и компании продолжить реализацию совместных планов по развитию нефтепромышленного кластера и расширению производственных мощностей», — заявили в областном правительстве.
Ранее сообщалось, что на Тюменском нефтегазовом форуме ожидается более 10 тыс. участников.
Ведущий эксперт аналитического центр SETA Energy Юнус Фурунчу в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал прогноз по развитию газового рынка.