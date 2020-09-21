На Тюменском нефтегазовом форуме ожидается более 10 тысяч участников

На Тюменском нефтегазовом форуме ожидается более 10 тыс. участников благодаря проведению в онлайн- и офлайн-форматах.

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на пресс-центр ТНФ.

Выставка будет работать три дня. Посетители смогут осмотреть более 40 представительств компаний.

«Стенд Тюменской области является центральным. Здесь будут подписывать основные соглашения с крупнейшими нефтегазовыми компаниями по сотрудничеству в части создания кластеров и развития двухсторонних отношений. Здесь же пройдёт защита проектов», — заявил заместитель губернатора Андрей Пантелеев.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что Международный морской бизнес-форум и Севастопольский морской салон состоятся 6—7 октября в рамках Морской недели России под эгидой Морской коллегии при правительстве России.