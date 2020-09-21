На Тюменском нефтегазовом форуме ожидается более 10 тысяч участников

Короткая ссылка
На Тюменском нефтегазовом форуме ожидается более 10 тыс. участников благодаря проведению в онлайн- и офлайн-форматах.
На Тюменском нефтегазовом форуме ожидается более 10 тысяч участников
  • © ural-meridian.ru

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на пресс-центр ТНФ.

Выставка будет работать три дня. Посетители смогут осмотреть более 40 представительств компаний.

«Стенд Тюменской области является центральным. Здесь будут подписывать основные соглашения с крупнейшими нефтегазовыми компаниями по сотрудничеству в части создания кластеров и развития двухсторонних отношений. Здесь же пройдёт защита проектов», — заявил заместитель губернатора Андрей Пантелеев.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что Международный морской бизнес-форум и Севастопольский морской салон состоятся 6—7 октября в рамках Морской недели России под эгидой Морской коллегии при правительстве России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить