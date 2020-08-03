Эксперт дал прогноз по развитию газового рынка

Ведущий эксперт аналитического центр SETA Energy Юнус Фурунчу дал прогноз по развитию газового рынка.

«Из-за коронавируса мировой экономический рост замедлился и страны-импортёры снизили потребление. Экспортёрам пришлось продавать газ по более низкой цене», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По его словам, пока что сохраняется тенденция к снижению спотовых цен на СПГ.

Как считает Фурунчу, вероятность позитивной динамики будет зависеть в первую очередь от возвращения мировой экономики к устойчивым тенденциям роста.

«Ожидается, что цены на энергетических рынках восстановятся в 2021 году, когда может произойти глобальный рост мировой экономики», — отметил эксперт.

Ранее заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с нефтяными ценами.