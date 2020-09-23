Путин назвал хамством прекращение поставок материалов для МС-21

Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями атомной отрасли в Кремле назвал хамством на мировом рынке прекращение партнёрами поставок композитных материалов для крыла самолёта МС-21.

«Вот вы занимаетесь работой в сфере оборонного комплекса. Но ничего не имеет общего с оборонным комплексом наш новый среднемагистральный самолёт МС-21. Взяли и по соображениям недобросовестной конкуренции партнёры наши прекратили поставку нам соответствующих композитных материалов для крыла. Ну что это такое. Это просто хамство. На мировом рынке. С нарушением всех общепризнанных принципов и правил», — сказал Путин, его слова приводит РИА Новости.

Он пояснил, что при этом партнёры «знают, что мы всё равно сделаем».

«Ну, благодаря вам. Но просто, чтоб попозже, чтобы наши самолётостроители вышли попозже с этим продуктом. А они уже к этому времени предполагают занять эти ниши и рынки», — добавил глава государства.

3 августа гендиректор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в ходе встречи с Путиным заявил, что новый российский самолёт МС-21 совершит первый полёт с произведёнными в России двигателями ПД-14 до конца 2020 года.