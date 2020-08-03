В ОАК анонсировали первый полёт МС-21 с российскими двигателями

Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») Юрий Слюсарь в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что новый российский самолёт МС-21 совершит первый полёт с произведёнными в России двигателями ПД-14 до конца 2020 года.

Транскрипт встречи опубликован на сайте Кремля.

«Крайнее событие у нас в этом году — это вылет МС-21 с нашим, отечественным ПД-14. До конца года мы должны работу завершить», — сообщил Слюсарь.

Он рассказал, что «в Иркутске двигатели уже установлены на самолёт» и в настоящее время «проходят необходимые отработки». «И, собственно, новый самолёт МС-21 с новейшим сертифицированным двигателем ПД-14 поднимется», — подытожил он.

В конце декабря 2019 года глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал о планах поставок российского пассажирского лайнера МС-21.