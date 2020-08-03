В ОАК анонсировали первый полёт МС-21 с российскими двигателями
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- РИА Новости
Транскрипт встречи опубликован на сайте Кремля.
«Крайнее событие у нас в этом году — это вылет МС-21 с нашим, отечественным ПД-14. До конца года мы должны работу завершить», — сообщил Слюсарь.
Он рассказал, что «в Иркутске двигатели уже установлены на самолёт» и в настоящее время «проходят необходимые отработки». «И, собственно, новый самолёт МС-21 с новейшим сертифицированным двигателем ПД-14 поднимется», — подытожил он.
В конце декабря 2019 года глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал о планах поставок российского пассажирского лайнера МС-21.