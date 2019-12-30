Мантуров рассказал о планах поставок МС-21

Глава Минпромторга России Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о планах поставок российского пассажирского лайнера МС-21.

По его словам, первые коммерческие поставки «начнутся в 2021 году».

«Конечно же, мы начнём поставлять сначала российским эксплуатантам, ближнему зарубежью, хотя в портфеле заказов есть заказчики из дальнего зарубежья, но это будет ориентировано на 2023—2024 годы», — сообщил министр.

Ранее сообщалось, что серийная сборка лайнера МС-21 начнётся в 2020 году.

Экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы развития региональных авиамаршрутов в России.

Он предположил, что «МС-21 может занять какую-то свою нишу, но нужно дождаться того, как он «встанет на крыло» и какие покажет эксплуатационные характеристики».