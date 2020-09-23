В Госдуме оценили ситуацию со строящими «Северный поток — 2» судами
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«Это, безусловно, странная ангажированность в пользу отдельных государств, чего не должно быть, наверное, в современном мире вообще никак. У нас должны быть чисто рыночные отношения… Это решение говорит о сильной политизированности клуба», — подчеркнул Ананских.
Ранее сообщалось, что Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) отказалась предоставлять страховое покрытие для судов, которые участвуют в строительстве проекта газопровода «Северный поток — 2».
Участников клуба призвали во избежание санкций «оценивать и минимизировать риски заключения контрактов по «Северному потоку — 2» или «Турецкому потоку».