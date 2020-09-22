В бундестаге заявили о расколе в ЕС из-за «Северного потока — 2»

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Планы США по созданию коалиции против «Северного потока — 2» свидетельствуют о расколе в Евросоюзе, заявил депутат бундестага ФРГ, член комитета по международным делам Вальдемар Гердт.
В бундестаге заявили о расколе в ЕС из-за «Северного потока — 2»
  • © REUTERS/Anton Vaganov

Накануне госсекретарь Майк Помпео сообщил, что Вашингтон создаёт коалицию, чтобы помешать завершению строительства газопровода.

«Сценарий, о котором говорит Майк Помпео, был предсказуем. Однако сам факт необходимости создания коалиции указывает на существование разногласий между европейскими странами», — цитирует Гердта РИА Новости.

По его словам, изначально ожидалось, что страны ЕС будут говорить по данному вопросу одним голосом.

Он также высказал мнение, что давление со стороны Соединённых Штатов будет усиливаться.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что одной из главных мишеней кампании Запада по ситуации с Алексеем Навальным является «Северный поток — 2».

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