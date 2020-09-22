Эксперт оценил планы запуска сервиса зачисления зарплаты по номеру телефона

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Президент консорциума «Инфорус», эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович прокомментировал сообщение о том, что ряд банков России приняли решение о запуске услуги перевода зарплаты через систему быстрых платежей с использованием механизма перевода денег физическим лицам по номеру телефона.
Эксперт оценил планы запуска сервиса зачисления зарплаты по номеру телефона
  • Pixabay

В беседе с радио Sputnik он заявил, что если номер карты привязан к определённому банку, то номер телефона и номер сим-карты ни к чему не привязаны и могут попасть в третьи руки.

Как отметил Масалович, в данном случае за безопасность должен отвечать сам клиент.

«При утере телефона, краже сим-карты, все проблемы, которые с этим связаны, ложатся на клиента, потому что он не сможет доказать, что не он сам передал сим-карту в другие руки. В этом плане человек уязвим. Хотя, думаю, сейчас какие-то нормативные шаги будут предприняты, чтобы с этой опасностью справиться», — сказал эксперт.

Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян прокомментировал в беседе с НСН данную инициативу.

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