В АРБ прокомментировали планы запуска сервиса зачисления зарплаты по номеру телефона

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Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян прокомментировал сообщение о том, что ряд банков России приняли решение о запуске услуги перевода зарплаты через систему быстрых платежей с использованием механизма перевода денег физическим лицам по номеру телефона.
В АРБ прокомментировали планы запуска сервиса зачисления зарплаты по номеру телефона
  • Pixabay

«Поначалу это может быть более трудозатратно, так как потребуется новое программное обеспечение, системы безопасности», — заявил он в беседе с НСН.

Вместе с тем, отметил Тосунян, все технологические нововведения на старте более затратны и сложны, а на выходе в нормальный режим работы они становятся очень удобными и для банков, и для клиентов.

Ранее руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что в России в II квартале 2020 года зафиксировано снижение числа используемых банковских карт на рекордные за пять лет 4,5 млн единиц.

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