Банки смогут зачислять зарплату по номеру телефона
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Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций.
Отмечается, что аналогичный сервис для всех кредитных организаций разрабатывает Банк России.
Также данная услуга позволяет оплачивать товары и услуги при помощи QR-кода.
Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора заявила, что ЦБ видит необходимость в сохранении мягких денежно-кредитных условий и в следующем году для стабилизации уровня инфляции около 4%.