Банки смогут зачислять зарплату по номеру телефона

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Ряд банков России приняли решение о запуске услуги по переводу зарплаты через Систему быстрых платежей, используя механизм перевода денег физическим лицам по номеру телефона.
Банки смогут зачислять зарплату по номеру телефона
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций.

Отмечается, что аналогичный сервис для всех кредитных организаций разрабатывает Банк России.

Также данная услуга позволяет оплачивать товары и услуги при помощи QR-кода.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора заявила, что ЦБ видит необходимость в сохранении мягких денежно-кредитных условий и в следующем году для стабилизации уровня инфляции около 4%.

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