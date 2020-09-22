Банки смогут зачислять зарплату по номеру телефона

Ряд банков России приняли решение о запуске услуги по переводу зарплаты через Систему быстрых платежей, используя механизм перевода денег физическим лицам по номеру телефона.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций.

Отмечается, что аналогичный сервис для всех кредитных организаций разрабатывает Банк России.

Также данная услуга позволяет оплачивать товары и услуги при помощи QR-кода.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора заявила, что ЦБ видит необходимость в сохранении мягких денежно-кредитных условий и в следующем году для стабилизации уровня инфляции около 4%.