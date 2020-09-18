В Минэкономразвития заявили о замедлении спада ВВП России

В Минэкономразвития России подготовили обзор «Картина деловой активности», в котором говорится, что спад ВВП страны в августе замедлился до 4,3% в годовом выражении.

«По оценке Минэкономразвития России, в августе 2020 года продолжилось улучшение динамики ВВП. Падение сократилось до минус 4,3% в годовом выражении по сравнению с минус 4,6% год к году в июле», — цитирует документ РИА Новости.

Отмечается, что снижение ВВП по итогам восьми месяцев 2020 года «оценивается на уровне минус 3,6% год к году».

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин назвал оптимистичными прогнозы Минэкономразвития по росту экономики России в 2022—2023 годах.