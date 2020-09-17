В Госдуму внесён проект о ставке НДФЛ 15% для лиц с высоким доходом

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о повышении ставки НДФЛ с 13 до 15% для россиян с высоким доходом. Документ опубликован в думской электронной базе данных.

Согласно проекту, с 1 января 2021 года ставка увеличивается в отношении доходов граждан, превышающих 5 млн рублей за налоговый период.

С соответствующей инициативой выступил в июне президент России Владимир Путин. Он отметил, что повышенный налог будет распространяться только на ту сумму, которая превышает 5 млн рублей.

По словам главы государства, полученные дополнительные средства направят на лечение детей с тяжёлыми заболеваниями.