В Госдуму внесён проект о ставке НДФЛ 15% для лиц с высоким доходом

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Правительство России внесло в Госдуму законопроект о повышении ставки НДФЛ с 13 до 15% для россиян с высоким доходом. Документ опубликован в думской электронной базе данных.

Согласно проекту, с 1 января 2021 года ставка увеличивается в отношении доходов граждан, превышающих 5 млн рублей за налоговый период.

С соответствующей инициативой выступил в июне президент России Владимир Путин. Он отметил, что повышенный налог будет распространяться только на ту сумму, которая превышает 5 млн рублей.

По словам главы государства, полученные дополнительные средства направят на лечение детей с тяжёлыми заболеваниями.

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