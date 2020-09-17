В Госдуму внесён проект о ставке НДФЛ 15% для лиц с высоким доходом
Согласно проекту, с 1 января 2021 года ставка увеличивается в отношении доходов граждан, превышающих 5 млн рублей за налоговый период.
С соответствующей инициативой выступил в июне президент России Владимир Путин. Он отметил, что повышенный налог будет распространяться только на ту сумму, которая превышает 5 млн рублей.
По словам главы государства, полученные дополнительные средства направят на лечение детей с тяжёлыми заболеваниями.