Всемирный банк назвал сроки восстановления мировой экономики

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Мировой экономике потребуется пять лет для того, чтобы полностью восстановиться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом заявила главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт в ходе выступления на форуме «Тенденции-2021» в Мадриде.
Всемирный банк назвал сроки восстановления мировой экономики
  • © Denis CHARLET
  • AFP

«Полное восстановление экономики займёт целых пять лет», — цитирует ТАСС Рейнхарт.

Специалист также подчеркнула, что в одних странах спад, вызванный пандемией, будет длиться дольше, чем в других. Это, в свою очередь, усугубит неравенство между государствами, поскольку в беднейших странах экономика более уязвима.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин в ходе заседания правительства оценил ситуацию в экономике страны.

Президент России Владимир Путин заявил, что уменьшение ВВП в стране оказалось меньше, чем в других государствах, в том числе благодаря мерам поддержки со стороны правительства.

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