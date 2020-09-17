Всемирный банк назвал сроки восстановления мировой экономики
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«Полное восстановление экономики займёт целых пять лет», — цитирует ТАСС Рейнхарт.
Специалист также подчеркнула, что в одних странах спад, вызванный пандемией, будет длиться дольше, чем в других. Это, в свою очередь, усугубит неравенство между государствами, поскольку в беднейших странах экономика более уязвима.
Ранее российский премьер Михаил Мишустин в ходе заседания правительства оценил ситуацию в экономике страны.
Президент России Владимир Путин заявил, что уменьшение ВВП в стране оказалось меньше, чем в других государствах, в том числе благодаря мерам поддержки со стороны правительства.