ВТБ снизил ставку по ипотеке с государственной поддержкой до 6,1%

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ВТБ с 17 сентября снижает ставку по льготной ипотеке на 0,4 п.п. — до 6,1%. Об этом заявили в пресс-службе банка.
ВТБ снизил ставку по ипотеке с государственной поддержкой до 6,1%
  • РИА Новости

«ВТБ снижает ставку в рамках программы льготного ипотечного кредитования на 0,4 п.п. — до 6,1%», — указывается в сообщении.

В пресс-службе также подчеркнули, что планируется значительное увеличение объёмов выдачи по льготной ипотеке до конца года. 

Уточняется, что оформить кредит могут клиенты, покупающие квартиры в новостройках. 

Максимальный размер кредита составляет 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, а также Ленинградской области и 6 млн рублей — для остальных регионов страны.

Ранее Минфин России внёс в правительство законопроект, расширяющий государственную программу софинансирования ипотеки для многодетных семей. 

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