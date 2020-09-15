Госпрограмму софинансирования ипотеки для многодетных могут расширить

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Минфин России внёс в правительство законопроект, расширяющий государственную программу софинансирования ипотеки для многодетных семей в размере 450 тыс. рублей.
Госпрограмму софинансирования ипотеки для многодетных могут расширить
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Изменения предполагают распространение программы на кредиты, полученные на строительство индивидуального жилого дома или на приобретение незавершённого объекта индивидуального жилищного строительства», — цитирует РИА Новости документ.

Также мерой поддержки смогут воспользоваться те граждане, которые приобретают долю (доли) в праве общей собственности на жилое помещение и в конечном итоге становятся собственниками такого объекта недвижимости.

Ранее независимый экономист Дмитрий Адамидов оценил ситуацию с ипотекой в России. В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он выразил мнение, что состояние строительного рынка можно назвать удовлетворительным, поэтому в ближайшие годы нужно оказывать большую поддержку отрасли. По его словам, ипотечная ставка обычно снижается из-за большого затоваривания строительного рынка, подобная динамика будет наблюдаться в городской среде до тех пор, пока застройщики всё не реализуют.

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