Эксперт оценил меры поддержки бизнеса в России

Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников оценил меры поддержки бизнеса в России.

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он заявил, что вводимые меры дали ощутимый экономический эффект.

«Довольно значимую роль в антикризисном комплексе мер стал играть запрет на плановые проверки предприятий», — отметил эксперт.

По его словам, значимым стал и запрет на банкротство предприятий, а от финансовой несостоятельности многих игроков уберегла такая мера, как льготное, или «бесплатное», кредитование.

«И сейчас многие компании уже получили продление отсрочки по выплате кредитов до конца этого года, наиболее пострадавшие — до конца 2021-го. Эта мера помощи тоже, безусловно, сработала», — сказал Масленников.

Как добавил эксперт, пришло время проанализировать ситуацию, продлить самые эффективные льготные программы на разумный срок и выводить экономику в стандартный режим функционирования.

Ранее НСН сообщала, что в Москве продлили приём заявок на субсидии для бизнеса.