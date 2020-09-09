В Москве продлили приём заявок на субсидии для бизнеса
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.
«Ещё около 800 компаний готовы подать документы на выплаты в ближайшее время», — сказала Сергунина.
Она отметила, что всего к настоящему времени московским предпринимателям одобрили субсидии на общую сумму 1,3 млрд рублей.
Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.