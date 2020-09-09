В Москве продлили приём заявок на субсидии для бизнеса

В Москве продлили приём заявок по трём видам субсидий для малого и среднего предпринимательства, заявила заммэра Наталья Сергунина.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Ещё около 800 компаний готовы подать документы на выплаты в ближайшее время», — сказала Сергунина.

Она отметила, что всего к настоящему времени московским предпринимателям одобрили субсидии на общую сумму 1,3 млрд рублей.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.