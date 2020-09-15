Союз страховщиков предупредил о новом виде мошенничества с ОСАГО

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Всероссийский союз страховщиков предупредил о новом виде мошенничества с полисами ОСАГО, когда злоумышленники предлагают полисы по значительно заниженной цене.
Союз страховщиков предупредил о новом виде мошенничества с ОСАГО
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, мошенники предупреждают покупателей, что электронный полис, оформляемый у них, имеет ограничения — его можно предъявить ГИБДД, зарегистрировать с ним транспортные средства и так далее, но в случае ДТП выплату получить не удастся.

«Если настоящий страховой полис стоит в среднем около 5300 рублей, то его цена в рамках сомнительной схемы составляет порядка 1500 рублей», — говорится в сообщении.

Всероссийский союз страховщиков отмечает, что такой договор ОСАГО будет считаться сфальсифицированным, при наступлении страхового случая выплата по нему не будет производиться.

Ранее сообщалось, что в России вступило в силу указание ЦБ, которое расширяет тарифный коридор ОСАГО и позволяет страховщикам подбирать более персонализированный тариф для водителей.

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