В России вступили в силу новые правила расчёта стоимости ОСАГО

В России вступило в силу указание ЦБ, которое расширяет тарифный коридор ОСАГО и позволяет страховщикам подбирать более персонализированный тариф для водителей.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что для владельцев легковых автомобилей диапазон базовых ставок увеличится на 10% вверх и вниз и будет находиться в пределах от 2471 до 5436 рублей.

Сообщается, что указание ЦБ дополняет поправки в закон об ОСАГО по индивидуализации тарифов, вступившие в силу 24 августа.

Согласно нововведениям, страховщики при определении тарифа могут принимать во внимание дополнительные личностные факторы: семейное положение, наличие детей и другие.

В то же время указание определяет перечень критериев, которые страховщики не могут использовать при определении тарифа, — это явно дискриминирующие факторы, например национальная, расовая, языковая принадлежность.

Ранее главный редактор журнала «Автоброкер» Виталий Архиреев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» напомнил об изменениях, вступающих в силу осенью.