Nord Stream 2 подала обоснование апелляции на решение регулятора ФРГ

Компания Nord Stream 2, оператор «Северного потока — 2», подала в суд Дюссельдорфа обоснование своей апелляции на решение Федерального сетевого агентства ФРГ по отказу освободить газопровод от требований обновлённой Газовой директивы ЕС.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Сообщается, что 14 сентября компания Nord Stream 2 «представила обоснование своей апелляции (поданной 15 июня 2020 года) в Высший региональный суд Дюссельдорфа на решение Федерального сетевого агентства ФРГ об отклонении заявки компании на освобождение от действия изменённой Газовой директивы ЕС».

В конце июля Nord Stream 2 AG подала апелляцию на решение суда ЕС, который отказался рассматривать иск компании против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода.

В мае суд ЕС отклонил иски Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG против распространения норм ЕС на газопроводы из третьих стран.