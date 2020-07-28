Nord Stream 2 AG обжаловала решение суда ЕС по Газовой директиве

Компания Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока — 2», подала апелляцию на решение суда ЕС, который отказался рассматривать иск компании против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В Nord Stream 2 AG заявили, что не согласны с аргументацией суда, касающейся процессуальных вопросов. Также в компании заявили, что «по-прежнему убеждены», что поправки к Газовой директиве являются незаконной дискриминацией.

«В связи с этим 28 июля 2020 года Nord Stream 2 подала апелляцию на решение Суда общей юрисдикции ЕС в Европейский суд»,— заявили в компании.

Ранее суд ЕС отклонил иски Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG против распространения норм ЕС на газопроводы из третьих стран.