Nord Stream 2 AG обжаловала решение суда ЕС по Газовой директиве

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Компания Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока — 2», подала апелляцию на решение суда ЕС, который отказался рассматривать иск компании против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода.
Nord Stream 2 AG обжаловала решение суда ЕС по Газовой директиве
  • © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В Nord Stream 2 AG заявили, что не согласны с аргументацией суда, касающейся процессуальных вопросов. Также в компании заявили, что «по-прежнему убеждены», что поправки к Газовой директиве являются незаконной дискриминацией.

«В связи с этим 28 июля 2020 года Nord Stream 2 подала апелляцию на решение Суда общей юрисдикции ЕС в Европейский суд»,— заявили в компании. 

Ранее суд ЕС отклонил иски Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG против распространения норм ЕС на газопроводы из третьих стран.

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