Суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2 AG против Газовой директивы

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Европейский суд юстиции отклонил иски Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG против распространения норм Евросоюза на газопроводы из третьих стран, передаёт Интерфакс со ссылкой на судебное решение.
Суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2 AG против Газовой директивы
  • РИА Новости

Как отмечается, суд объявил, что не принимает иски против Газовой директивы.

В апреле 2019 года Европарламент принял обновлённую директиву, распространяющую правила газового рынка ЕС на трубопроводы, проложенные из стран, не входящих в союз. Среди основных положений — разделение компаний, поставляющих газ и транспортирующих его.

В ноябре оператор проекта «Северный поток — 2» начал арбитраж из-за несоответствия поправок Энергетической хартии.

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