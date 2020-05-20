Суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2 AG против Газовой директивы

Европейский суд юстиции отклонил иски Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG против распространения норм Евросоюза на газопроводы из третьих стран, передаёт Интерфакс со ссылкой на судебное решение.

РИА Новости

Как отмечается, суд объявил, что не принимает иски против Газовой директивы. В апреле 2019 года Европарламент принял обновлённую директиву, распространяющую правила газового рынка ЕС на трубопроводы, проложенные из стран, не входящих в союз. Среди основных положений — разделение компаний, поставляющих газ и транспортирующих его. В ноябре оператор проекта «Северный поток — 2» начал арбитраж из-за несоответствия поправок Энергетической хартии.