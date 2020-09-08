В Госдуме прокомментировали позицию США по «Северному потоку — 2»

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление официального представителя Госдепартамента Морган Ортагус о том, что Германии пора пересмотреть своё отношение к проекту газопровода «Северный поток — 2».

«Я хочу напомнить, что «Северный поток — 2» строится международным консорциумом, в который входят крупнейшие европейские компании, в том числе и немецкие. Поэтому закрытие этого проекта сильно ударит по всем этим компаниям, что уже невыгодно», — пояснил Ананских.

Депутат также отметил, что самым главным «выгодоприобретателем» от закрытия проекта будут США.

«Будет, наверное, глупо со стороны Германии в ущерб своим гражданам, своим компаниям идти на поводу у США для того, чтобы покупать более дорогой американский газ взамен более дешёвого российского газа», — заключил парламентарий.

Ранее представитель Госдепартамента Морган Ортагус заявила, что Германии пора пересмотреть своё отношение к проекту «Северный поток — 2».