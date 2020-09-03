В ЦБ сообщили о росте числа звонков мошенников в период пандемии

Глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления на II съезде Ассоциации банков России сообщила, что количество звонков от мошенников в адрес клиентов банков и других финансовых институтов в период пандемии выросло на 200%, передаёт ТАСС.

«В период пандемии мы видим, что обзвоны мошенниками людей выросли на 200%, 66% из этого — социальная инженерия. И мы этим озабочены, и этому нужно уделять внимание», — сообщила Набиуллина.

Ранее сообщалось, что Центробанк выявил способ хищения средств со счетов клиентов в банке с использованием системы быстрых платежей.

Экономист Виталий Калугин в беседе с URA.RU рассказал о защите личных данных от мошенников.