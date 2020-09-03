В ЦБ сообщили о росте числа звонков мошенников в период пандемии
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«В период пандемии мы видим, что обзвоны мошенниками людей выросли на 200%, 66% из этого — социальная инженерия. И мы этим озабочены, и этому нужно уделять внимание», — сообщила Набиуллина.
Ранее сообщалось, что Центробанк выявил способ хищения средств со счетов клиентов в банке с использованием системы быстрых платежей.
Экономист Виталий Калугин в беседе с URA.RU рассказал о защите личных данных от мошенников.