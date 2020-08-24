Назван мошеннический способ вывода денег через СБП

Центробанк выявил способ хищения средств со счетов клиентов в банке с использованием системы быстрых платежей (СБП), пишет «Коммерсантъ».

Как пояснил изданию источник, знакомый с ситуацией, злоумышленник через уязвимость в одной из банковских систем получил данные счетов клиентов.

Затем он запустил мобильное приложение в режиме отладки, авторизовавшись как реальный клиент, отправил запрос на перевод средств в другой банк, но перед совершением перевода вместо своего счёта отправителя средств указал номер счёта другого клиента этого банка.

ДБО (дистанционное банковское обслуживание), не проверив, принадлежит ли указанный счёт отправителю, направило в СБП команду на перевод средств, который она и осуществила.

В ЦБ заявили, что «проблема была выявлена в программном обеспечении одного банка (мобильное приложение и ДБО) и носила краткосрочный характер».

Отмечается, что проблема была оперативно устранена.

В ЦБ подчеркнули, что сама СБП надёжно защищена и уязвимость не касалась программного обеспечения системы.

Ранее сообщалось, что в банкоматах некоторых российских банков может появиться функция перевода средств по номеру телефона. По данным газеты «Известия», в 2020 году банк ВТБ намерен предоставить клиентам возможность перечислять деньги через банкомат с использованием системы быстрых платежей (СБП). Сервис только планируется, поэтому говорить о тарифах на услугу преждевременно, уточнил представитель банка.

Переводы по номеру телефона с использованием СБП в банкоматах Росбанка станут доступны клиентам в краткосрочной перспективе, подтвердил директор департамента развития и эффективности розничного бизнеса кредитной организации Владимир Коробов.

Новый сервис СБП изучают и в банке «Дом.РФ», рассказал его представитель. Он отметил, что планируемый срок запуска функционала — начало 2021 года.

Реализацию услуги в АТМ готовы рассмотреть и в Ак Барс Банке.

В нескольких банках сообщили, что вводить функционал СБП в банкоматах не намерены. В частности, в ПСБ это объяснили низким запросом от клиентов, а в УБРиР заявили, что такие переводы легко совершить с помощью мобильного устройства, поэтому большого спроса на перечисления через АТМ не ожидается.