Назван мошеннический способ вывода денег через СБП

Короткая ссылка
Центробанк выявил способ хищения средств со счетов клиентов в банке с использованием системы быстрых платежей (СБП), пишет «Коммерсантъ».
Назван мошеннический способ вывода денег через СБП
  • Pixabay

Как пояснил изданию источник, знакомый с ситуацией, злоумышленник через уязвимость в одной из банковских систем получил данные счетов клиентов.

Затем он запустил мобильное приложение в режиме отладки, авторизовавшись как реальный клиент, отправил запрос на перевод средств в другой банк, но перед совершением перевода вместо своего счёта отправителя средств указал номер счёта другого клиента этого банка.

ДБО (дистанционное банковское обслуживание), не проверив, принадлежит ли указанный счёт отправителю, направило в СБП команду на перевод средств, который она и осуществила.

В ЦБ заявили, что «проблема была выявлена в программном обеспечении одного банка (мобильное приложение и ДБО) и носила краткосрочный характер».

Отмечается, что проблема была оперативно устранена.

В ЦБ подчеркнули, что сама СБП надёжно защищена и уязвимость не касалась программного обеспечения системы.

Ранее сообщалось, что в банкоматах некоторых российских банков может появиться функция перевода средств по номеру телефона. По данным газеты «Известия», в 2020 году банк ВТБ намерен предоставить клиентам возможность перечислять деньги через банкомат с использованием системы быстрых платежей (СБП). Сервис только планируется, поэтому говорить о тарифах на услугу преждевременно, уточнил представитель банка.

Переводы по номеру телефона с использованием СБП в банкоматах Росбанка станут доступны клиентам в краткосрочной перспективе, подтвердил директор департамента развития и эффективности розничного бизнеса кредитной организации Владимир Коробов.

Новый сервис СБП изучают и в банке «Дом.РФ», рассказал его представитель. Он отметил, что планируемый срок запуска функционала — начало 2021 года.

Реализацию услуги в АТМ готовы рассмотреть и в Ак Барс Банке.

В нескольких банках сообщили, что вводить функционал СБП в банкоматах не намерены. В частности, в ПСБ это объяснили низким запросом от клиентов, а в УБРиР заявили, что такие переводы легко совершить с помощью мобильного устройства, поэтому большого спроса на перечисления через АТМ не ожидается.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить