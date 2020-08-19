В Татарстане оценили динамику выдачи ипотеки с начала года

За первые шесть месяцев 2020 года в Татарстане объём выданных ипотечных кредитов составил 45 млрд рублей, что на 18,4% больше, чем годом ранее.

РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время». Как заявили в Нацбанке по Татарстану Волго-Вятского ГУ Центробанка, число выданных ссуд увеличилось на 6,6%, до 21,6 тыс. заключённых договоров. «В условиях ограничений из-за пандемии ипотечное кредитование замедлилось, но уже в июне спрос восстановился», — заявил управляющий нацбанком Марат Шарифуллин. По его словам, этому способствуют последовательное снижение процентных ставок в результате смягчения ЦБ денежно-кредитной политики и государственные меры поддержки ипотечного кредитования. Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с НСН прокомментировал снижение первоначального взноса по льготной ипотеке.