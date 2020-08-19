В Татарстане оценили динамику выдачи ипотеки с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время».
Как заявили в Нацбанке по Татарстану Волго-Вятского ГУ Центробанка, число выданных ссуд увеличилось на 6,6%, до 21,6 тыс. заключённых договоров.
«В условиях ограничений из-за пандемии ипотечное кредитование замедлилось, но уже в июне спрос восстановился», — заявил управляющий нацбанком Марат Шарифуллин.
По его словам, этому способствуют последовательное снижение процентных ставок в результате смягчения ЦБ денежно-кредитной политики и государственные меры поддержки ипотечного кредитования.
Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с НСН прокомментировал снижение первоначального взноса по льготной ипотеке.