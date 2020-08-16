Эксперт оценил идею пополнения банковских карт в магазинах

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Анастасия Румянцева
Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о том, что россияне смогут пополнять банковские карты на кассах магазинов.
Эксперт оценил идею пополнения банковских карт в магазинах
  • AFP

Остапкович отметил, что если покупатель пополнит банковскую карту в магазине, а потом совершит покупку, то это, по его мнению, создаст прозрачность в расчётах торговли. 

«Если деньги будут проходить через карту, они всегда будут прозрачны. Если оплата происходит через наличные, то есть масса примеров и возможностей, как эти наличные можно скрыть через кассу. Это уже мошеннические операции, они очень редки, но, к сожалению, бывают», — пояснил эксперт.

Аналитик также добавил, что пополнение банковских карт на кассах магазинов можно назвать мировым трендом. 

«Во многих странах такие операции проделываются давно. Но надо посмотреть, как пройдёт эта акция. Тут ещё одна проблема: чтобы торговля поставила эти аппараты, они должны какие-то издержки понести — и ремонт этих аппаратов, и замена, и какие-то эквайринговые вещи. Надо посмотреть эффект», — добавил Остапкович.

Эксперт также напомнил, что такими операциями должна заниматься на законодательном уровне банковская система. 

Ранее газета «Известия» сообщила, что россияне смогут пополнять банковские карты на кассах магазинов, соответствующий пилотный проект будет запущен Промсвязьбанком в ближайшие месяцы. 

В статье говорится, что возможность участия в проекте рассматривают также Ак Барс Банк, «ДОМ.РФ» и крымский РНКБ, но сроки пока не установлены.

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