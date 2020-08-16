Россиянам предложат пополнение банковских карт в магазинах

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Россияне смогут пополнять банковские карты на кассах магазинов, соответствующий пилотный проект будет запущен Промсвязьбанком в ближайшие месяцы. Об этом пишут «Известия».
Россиянам предложат пополнение банковских карт в магазинах
  • РИА Новости

Как заявили в пресс-службе Промсвязьбанка, снять деньги либо пополнить карту можно будет в продуктовом магазине без похода в банковское отделение. В банке считают, что услуга будет востребована в удалённых и небольших населённых пунктах.

В статье говорится, что возможность участия в проекте рассматривают также Ак Барс Банк, «ДОМ.РФ» и крымский РНКБ, но сроки пока не установлены.

Как рассказал представитель Visa, платёжная система обсуждает с участниками рынка реализацию соответствующего сервиса. Он не уточнил, ожидаются ли в ближайшее время пилотные проекты. 

В ЦБ подтвердили, что в настоящее время обсуждается возможность пополнения банковских карт на кассах магазинов. 

«Банк России расценивает сервис пополнения карт на кассах как весьма перспективный с точки зрения повышения финансовой доступности в отдалённых и малонаселённых регионах», — отметили в ЦБ.

Ранее сообщалось, что в России ограничили возможность анонимного пополнения интернет-кошельков.

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