Россиянам предложат пополнение банковских карт в магазинах
- РИА Новости
Как заявили в пресс-службе Промсвязьбанка, снять деньги либо пополнить карту можно будет в продуктовом магазине без похода в банковское отделение. В банке считают, что услуга будет востребована в удалённых и небольших населённых пунктах.
В статье говорится, что возможность участия в проекте рассматривают также Ак Барс Банк, «ДОМ.РФ» и крымский РНКБ, но сроки пока не установлены.
Как рассказал представитель Visa, платёжная система обсуждает с участниками рынка реализацию соответствующего сервиса. Он не уточнил, ожидаются ли в ближайшее время пилотные проекты.
В ЦБ подтвердили, что в настоящее время обсуждается возможность пополнения банковских карт на кассах магазинов.
«Банк России расценивает сервис пополнения карт на кассах как весьма перспективный с точки зрения повышения финансовой доступности в отдалённых и малонаселённых регионах», — отметили в ЦБ.
Ранее сообщалось, что в России ограничили возможность анонимного пополнения интернет-кошельков.