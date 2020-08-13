В Госдуме прокомментировали законопроект о блокировке телефонных номеров мошенников

Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал законопроект о блокировке телефонных номеров мошенников, представляющихся банковскими работниками.

«У телекоммуникационных компаний просто должны быть такие полномочия», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, специалисты, которые занимаются вопросами безопасности, говорят, что технологические возможности коммуникационных компаний во взаимодействии с банками позволяют обнаруживать и блокировать номера, с которых идёт несанкционированный звонок якобы от лица банков.

Как отметил Аксаков, существенная часть потерь граждан связана со списанием средств из-за применения социальной инженерии.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, Владимир Ульянов в беседе с НСН прокомментировал идею разработки технологии цифрового отпечатка звонка для борьбы с телефонными мошенниками.