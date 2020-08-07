Немецкий бизнес оценил письмо сенаторов США о «Северном потоке — 2»

Немецкий бизнес отреагировал на письмо американских сенаторов в связи с «Северным потоком — 2».

«Голословные заявления никуда не ведут. Поэтому мы призываем федеральное правительство и Еврокомиссию эффективно защитить немецкие и европейские компании от подобных атак со стороны третьих стран. Мы требуем финансовой и правовой защиты для европейских компаний от экстерриториальных санкций со стороны третьих стран», — приводит РИА Новости заявление Восточного комитета немецкой экономики.

Также в заявлении говорится, что «пришло время подумать о целенаправленных контрмерах».

Ранее газета Handelsblatt сообщила, что американские сенаторы направили оператору немецкого порта Засниц письмо, в котором призвали прекратить работы по поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2».

Письмо подписано сенаторами Тедом Крузом, Томом Коттоном и Роном Джонсоном.

Немецкий депутат, представитель фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре призвал дать «немедленный и прямой ответ» на угрозы сенаторов.