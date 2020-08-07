В ФРГ заявили о рубиконе в ситуации с США и «Северным потоком — 2»

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Рубикон в ситуации с отношением США к проекту газопровода «Северный поток — 2» явно пройдён, заявил глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст, комментируя письмо американских сенаторов оператору немецкого порта с призывом отказаться от поддержки проекта.
В ФРГ заявили о рубиконе в ситуации с США и «Северным потоком — 2»
  • © РИА Новости / Алексей Витвицкий

«Это послание невозможно превзойти по дерзости», — приводит ТАСС заявление депутата.

По его словам, поведение «трёх сенаторов показывает, что прежний протест правительства ФРГ против американских действий не действует».

«Я призываю правительство ФРГ вызвать посла США. Кроме того, нужно, наконец, пригрозить эффективными ответными мерами и при обстоятельствах принять их, например, введя штрафные пошлины на американский СПГ… Рубикон явно перешли», — заявил депутат.

Ранее газета Handelsblatt сообщила, ссылаясь на документ, что сенаторы написали оператору немецкого порта Засниц письмо, в котором призвали прекратить работы по поддержке строительства «Северного потока — 2».

Авторами письма являются сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон.

Как отметили в МИД Германии, тон и содержание обращения совершенно неуместны.

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