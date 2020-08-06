В СФ оценили письмо сенаторов США в ФРГ из-за «Северного потока — 2»

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT оценил сообщение о том, что американские сенаторы направили оператору немецкого порта Засниц письмо, в котором призвали прекратить работы по поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Американскую политическую верхушку, на мой взгляд, охватила мания величия. Сенаторы в значительной степени превышают свои обязанности и функции, считая себя вправе допускать подобные письма, которые можно расценивать как грубые и беспардонные угрозы. Конечно, в Германии найдутся люди, которые с большим опасением воспримут подобные угрозы, но я уверен, что большая часть германского общества подобные выпады со стороны Соединённых Штатов отвергнет», — сказал сенатор.

Цеков уверен, что «напор США не добьётся поставленной цели» и «Северный поток — 2» будет достроен и введён в эксплуатацию, а Германия и другие страны Евросоюза «получат от этого серьёзную выгоду».

Ранее газета Handelsblatt сообщила, ссылаясь на документ, что сенаторы США написали оператору немецкого порта Засниц письмо, в котором призвали прекратить работы по поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2».

Письмо написано сенаторами Тедом Крузом, Томом Коттоном и Роном Джонсоном.