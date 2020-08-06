В бундестаге прокомментировали иск экологов по «Северному потоку — 2»

Иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) против разрешения на эксплуатацию «Северного потока — 2» вряд ли будет успешным, заявил глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст.

«В свете того факта, что все разрешения были выданы в соответствии с законом и проект уже завершён более чем на 90%, я считаю, что жалоба не имеет шансов на успех», — цитирует депутата ТАСС.

Ранее DUH оспорила в суде выдачу разрешения на ввод газопровода в эксплуатацию.

Экологи добиваются повторного рассмотрения заявки Горным ведомством Штральзунда. Они утверждают, что при принятии решения не были учтены «новые научные сведения о неконтролируемых утечках метана».

Компания Nord Stream 2 AG сообщила, что приняла к сведению и оценит иск.