Nord Stream 2 AG отреагировала на иск немецких экологов

Компания Nord Stream 2 AG приняла к сведению иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) против разрешения на эксплуатацию «Северного потока — 2», передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оператора газопровода.

«Nord Stream 2 приняла к сведению и оценит иск, поданный Deutsche Umwelthilfe (DUH) в Высший административный суд Грайфсвальда против Управления горнодобывающей промышленности Штральзунда (Stralsund Mining Authority) о пересмотре разрешения на эксплуатацию газопровода», — говорится в сообщении.

Там также отметили, что Управление горнодобывающей промышленности Штральзунда в конце июня отклонило заявку DUH о пересмотре разрешения для проекта.

Ранее DUH оспорила в суде выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2».

Экологи утверждают, что при принятии решения не были учтены «новые научные сведения о неконтролируемых утечках метана».