Экологи ФРГ оспорили разрешение на эксплуатацию «Северного потока — 2»
- Reuters
Как отмечается в заявлении, экологи также призывают рассмотреть данный вопрос в Европейском суде.
Представитель пресс-службы пояснила ТАСС, что DUH добивается повторного рассмотрения Горным ведомством города Штральзунд заявки на эксплуатацию газопровода.
По их данным, не были учтены «новые научные сведения о неконтролируемых утечках метана при добыче, транспортировке и переработке природного газа».
В июле компания Nord Stream 2 AG получила разрешение от Датского энергетического агентства (DEA) достроить СП-2 в своих водах с использованием трубоукладочных судов с якорным позиционированием.