Экологи ФРГ оспорили разрешение на эксплуатацию «Северного потока — 2»

Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) оспорила в высшем административном суде земли Мекленбург — Передняя Померания в Грайфсвальде выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2».

Как отмечается в заявлении, экологи также призывают рассмотреть данный вопрос в Европейском суде.

Представитель пресс-службы пояснила ТАСС, что DUH добивается повторного рассмотрения Горным ведомством города Штральзунд заявки на эксплуатацию газопровода.

По их данным, не были учтены «новые научные сведения о неконтролируемых утечках метана при добыче, транспортировке и переработке природного газа».

В июле компания Nord Stream 2 AG получила разрешение от Датского энергетического агентства (DEA) достроить СП-2 в своих водах с использованием трубоукладочных судов с якорным позиционированием.