В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил создать специальные вклады для накопления средств на покупку недвижимости и освободить их от налогооблажения. Копия письма на имя министра финансов Антона Силуанова есть в распоряжении RT.

В своём обращении депутат напомнил, что с 1 января 2021 года на процентные доходы, полученные от банковских вкладов свыше 1 млн рублей, будет начисляться налог на доходы физических лиц по ставке 13%.

При этом в настоящее время некоторые граждане используют банковские вклады и доход с процентов по ним как накопительный ресурс, предназначенный для будущей покупки жилья, считает Фёдоров.

«На фоне того, что обеспечение граждан жильём является одной из приоритетных задач государства, прошу вас рассмотреть возможность внесения поправок… в части введения специальных накопительных вкладов на недвижимость, освободив вкладчиков, не имеющих в собственности недвижимость и планирующих её приобрести, от налога на доходы по банковским вкладам на срок до пяти лет», — сказано в тексте обращения.

Депутат также добавил, что, если по прошествии пяти лет гражданин не купит недвижимость, он будет обязан вернуть государству налог на процентный доход от вклада за весь период.

Ранее стало известно, что правительство России утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%.