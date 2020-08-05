В ВТБ предупредили о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

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Ситуация с доходами россиян от депозитов в банках с учётом инфляции может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник роста сбережений. Об этом заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
В ВТБ предупредили о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Притом что прогноз инфляции — 4%, ключевая (ставка ЦБ России — 4,25%. — RT) доходность базовых вкладов — четыре с небольшим, мы, конечно, рискуем, что у нас реальная доходность депозитов с учётом инфляции вернётся к ситуации 1995—1996 годов», — приводит РИА Новости его слова.

Печатников уточнил, что тогда граждане не воспринимали депозиты как возможный источник дохода, потому что «инфляция превышала ставку по депозитам».

Ранее начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий оценил ситуацию с валютными вкладами россиян.

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