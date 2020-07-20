Эксперт оценил ситуацию на рынке вкладов

Руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антон Шабанов прокомментировал исследование экспертов «Росгосстрах банка» и НАФИ, согласно которому около 30% россиян могут забрать свои средства из банков при дальнейшем снижении ставок по вкладам.

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» Шабанов отметил, что за ситуацией на рынке пристально следит Банк России.

«То есть шоков россиянам ждать не стоит, равно как и беспокоиться за свои сбережения на банковских счетах. Однако определённые процессы всё же будут запущены. А именно — полная перестройка банковского сектора», — прогнозирует эксперт.

По его словам, банкам придётся искать новые, более доходные финансовые инструменты, чтобы предлагать их клиентам.

«Как понятие депозиты не исчезнут, но больше заработать на них будет нельзя. Для получения прибыли существуют другие финансовые инструменты», — сказал Шабанов.

Ранее генеральный директор компании «Организация личных финансов» Алёна Никитина в беседе с URA.RU прокомментировала ситуацию с денежными вкладами российских граждан после введения нового налога.