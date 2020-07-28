Аналитик оценил ситуацию с валютными вкладами россиян

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Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий оценил ситуацию с валютными вкладами россиян.
Аналитик оценил ситуацию с валютными вкладами россиян
  • Reuters

В беседе с РИА Новости он заявил, что в июне граждане забрали $332,1 млн с традиционных банковских вкладов, но на текущие счета, в первую очередь карты, положили в 2,5 раза больше — $846,7 млн.

Как напомнил эксперт, в марте и апреле россияне забрали из банков рекордный объём валюты — такие вклады за два месяца сократились на $6,1 млрд. В результате у граждан образовался огромный навес валютной ликвидности, сказал Осадчий.

Он отметил, что теперь население возвращает средства в банки, но уже преимущественно не на депозиты, а на текущие счета.

«Кроме того, происходит процесс перетока денег с валютных депозитов на валютные карты», — добавил эксперт.

Ранее руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антон Шабанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал исследование экспертов «Росгосстрах банка» и НАФИ, согласно которому около 30% россиян могут забрать свои средства из банков при дальнейшем снижении ставок по вкладам.

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