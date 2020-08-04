В Госдуме выразили уверенность в завершении строительства СП-2
- РИА Новости
Как отметили в апелляционном совете, это означает, что оператор газопровода может с 4 августа возобновить строительство.
«То, что проект будет завершён, действительно нет никаких сомнений. Потому что проект законен, он необходим Европе, так как именно участники этого проекта, в том числе европейские энергетические крупные компании, тоже заинтересованы в том, чтобы дешёвый газ дошёл до европейских потребителей», — отметил Ананских.
Парламентарий также добавил, что процесс двигается быстрее — и «этому только можно порадоваться».
Ранее сообщалось, что апелляционный совет Дании по энергетике не получил апелляций на решение Датского энергетического агентства (DEA), разрешившего Nord Stream 2 AG использовать судна с якорным позиционированием для строительства «Северного потока — 2».