В Госдуме выразили уверенность в завершении строительства СП-2

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление Датского апелляционного совета по энергетике об отсутствии апелляций на решение Датского энергетического агентства от 6 июля 2020 года.

Как отметили в апелляционном совете, это означает, что оператор газопровода может с 4 августа возобновить строительство.

«То, что проект будет завершён, действительно нет никаких сомнений. Потому что проект законен, он необходим Европе, так как именно участники этого проекта, в том числе европейские энергетические крупные компании, тоже заинтересованы в том, чтобы дешёвый газ дошёл до европейских потребителей», — отметил Ананских.

Парламентарий также добавил, что процесс двигается быстрее — и «этому только можно порадоваться».

Ранее сообщалось, что апелляционный совет Дании по энергетике не получил апелляций на решение Датского энергетического агентства (DEA), разрешившего Nord Stream 2 AG использовать судна с якорным позиционированием для строительства «Северного потока — 2».