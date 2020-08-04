Эксперт оценил ситуацию со строительством «Северного потока — 2»

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Анастасия Румянцева
Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT заявление Датского апелляционного совета по энергетике об отсутствии апелляций на решение Датского энергетического агентства от 6 июля 2020 года.
Эксперт оценил ситуацию со строительством «Северного потока — 2»
  • Reuters

Как отметили в апелляционном совете, это означает, что оператор газопровода может с 4 августа возобновить строительство. 

По словам Юшкова, это является важным этапом в реализации данного проекта.

«Никто никакие заявления не подавал с протестами. Хотя Польша могла попытаться вставлять палки в колёса, тем не менее мы этого не видим. Всё завершилось хорошо», — пояснил Юшков.

Он отметил, что никаких ограничений теперь не осталось и можно начинать достройку «Северного потока — 2».

Ранее сообщалось, что апелляционный совет Дании по энергетике не получил апелляций на решение Датского энергетического агентства (DEA), разрешившего Nord Stream 2 AG использовать судна с якорным позиционированием для строительства «Северного потока — 2».

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