Эксперт оценил ситуацию со строительством «Северного потока — 2»
- Reuters
Как отметили в апелляционном совете, это означает, что оператор газопровода может с 4 августа возобновить строительство.
По словам Юшкова, это является важным этапом в реализации данного проекта.
«Никто никакие заявления не подавал с протестами. Хотя Польша могла попытаться вставлять палки в колёса, тем не менее мы этого не видим. Всё завершилось хорошо», — пояснил Юшков.
Он отметил, что никаких ограничений теперь не осталось и можно начинать достройку «Северного потока — 2».
Ранее сообщалось, что апелляционный совет Дании по энергетике не получил апелляций на решение Датского энергетического агентства (DEA), разрешившего Nord Stream 2 AG использовать судна с якорным позиционированием для строительства «Северного потока — 2».