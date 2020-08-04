В Дании прокомментировали ситуацию с «Северным потоком — 2»

Апелляционный совет Дании по энергетике не получил апелляций против решения Датского энергетического агентства (DEA), разрешившего Nord Stream 2 AG использовать судна с якорным позиционированием для строительства «Северного потока — 2».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Датский апелляционный совет по энергетике не получал никаких апелляций против решения Датского энергетического агентства от 6 июля 2020 года», — указывается в заявлении.

В апелляционном совете отметили, что это означает, что оператор газопровода может с 4 августа возобновить строительство.

Ранее Датское энергетическое агентство разрешило компании Nord Stream 2 AG использовать якорные трубоукладчики при строительстве газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах страны.