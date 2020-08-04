Минфин предложил увеличить расходы на администрацию президента

Российский Минфин предложил увеличить в 2021 году расходы на деятельность администрации президента.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ ведомства «Методика расчёта предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам России и непрограммным направлениям деятельности».

Отмечается, что по статье расходов «Обеспечение деятельности заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации и государственных служащих администрации президента Российской Федерации» в 2021 году планируется рост на 1,13 млрд рублей — до 25,9 млрд рублей.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о новых надбавках для российских военнослужащих.

В июле власти Мурманской области сообщили, что из федерального бюджета региону будет выделено более 1,4 млрд рублей. Как передаёт Nord-News, об этом заявил глава региона Андрей Чибис на оперативном совещании.