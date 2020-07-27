Более 1,4 млрд рублей выделят из федерального бюджета для Мурманской области

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Власти Мурманской области рассказали, что из федерального бюджета региону будет выделено более 1,4 млрд рублей.

Как передаёт nord-news.ru, об этом сообщил глава региона Андрей Чибис на оперативном совещании.

«Благодаря эффективной работе финансового блока нашего правительства и сенатора от Мурманской области Константина Долгова принято решение о поддержке Мурманской области и выделении дополнительно более 1,4 млрд рублей для поддержки нашего бюджета», — отметил Андрей Чибис.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит дополнительные 1,3 млрд рублей Хабаровскому краю на покрытие выпадающих доходов.

 

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