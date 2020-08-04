Шойгу рассказал о новых надбавках для российских военнослужащих
- РИА Новости
Он сообщил, что 17 июля подписал «приказ о введении с 1 июля 2020 года ежемесячной надбавки отдельным категориям военнослужащих лётного состава, плавсостава, Главного управления Генерального штаба и Ракетных войск стратегического назначения».
Шойгу пояснил, что «надбавка устанавливается от оклада по воинской должности»: так, «для офицеров — 100%, для прапорщиков и сержантов — 110%, для солдат — 120%».
По его словам, надбавка затронет более 45 тыс. военных, в среднем её размер составит 23 тыс. рублей в месяц.
Он также потребовал от командиров и начальников обеспечить своевременное установление и выплату надбавки в соответствии с приказом.
Ранее сообщалось, что в России оклады военнослужащим и сотрудникам силовых структур увеличат на 3% с октября 2020 года.