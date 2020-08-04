Шойгу рассказал о новых надбавках для российских военнослужащих

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе тематического селекторного совещания сообщил, что с 1 июля лётчики, моряки, разведчики и ракетчики начали получать специальные надбавки к окладу, передаёт РИА Новости.

Он сообщил, что 17 июля подписал «приказ о введении с 1 июля 2020 года ежемесячной надбавки отдельным категориям военнослужащих лётного состава, плавсостава, Главного управления Генерального штаба и Ракетных войск стратегического назначения».

Шойгу пояснил, что «надбавка устанавливается от оклада по воинской должности»: так, «для офицеров — 100%, для прапорщиков и сержантов — 110%, для солдат — 120%».

По его словам, надбавка затронет более 45 тыс. военных, в среднем её размер составит 23 тыс. рублей в месяц.

Он также потребовал от командиров и начальников обеспечить своевременное установление и выплату надбавки в соответствии с приказом.

Ранее сообщалось, что в России оклады военнослужащим и сотрудникам силовых структур увеличат на 3% с октября 2020 года.