Российским военнослужащим повысят оклады

В России оклады военнослужащим и сотрудникам силовых структур увеличат на 3% с октября 2020 года.

Соответствующее постановление российского кабмина опубликовано на портале правовой информации.

«Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту», — говорится в документе.

Также, согласно постановлению, увеличатся размеры должностных окладов и окладов по специальным званиям лиц, которые проходят службу в войсках Нацгвардии России и имеют специальные звания полиции.

Такая же прибавка, согласно документу, предусмотрена для сотрудников ФСИН, МВД, пожарных, таможенников и начальствующего состава органов фельдъегерской связи.