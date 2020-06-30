Российским военнослужащим повысят оклады

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В России оклады военнослужащим и сотрудникам силовых структур увеличат на 3% с октября 2020 года. 
Российским военнослужащим повысят оклады
  • РИА Новости

Соответствующее постановление российского кабмина опубликовано на портале правовой информации.

«Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту», — говорится в документе.

Также, согласно постановлению, увеличатся размеры должностных окладов и окладов по специальным званиям лиц, которые проходят службу в войсках Нацгвардии России и имеют специальные звания полиции.

Такая же прибавка, согласно документу, предусмотрена для сотрудников ФСИН, МВД, пожарных, таможенников и начальствующего состава органов фельдъегерской связи.

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