Эксперт прокомментировал развитие месторождений Арктики

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Эксперт по энергетике Алексей Анпилогов прокомментировал развитие месторождений Арктики.
Эксперт прокомментировал развитие месторождений Арктики
  • © Татьяна Пичугина
  • РИА Новости

«По сути, мы наблюдаем прецедент государственно-частного партнёрства в освоении Арктики, а это наиболее успешная в рамках поставленной цели модель», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, современная добыча углеводородов — это не просто бурение скважины, а сложная система инвестиций, масштабная инженерная работа, создание огромной инфраструктуры.

«Масштабное освоение месторождений требует строительства дорог, мест размещения людей, баз для техники и её ремонта, а также много чего ещё», — напомнил эксперт.

Как добавил Анпилогов, Северный морской путь — будущее экономики и логистики России.

Ранее «Интерфакс» сообщал, что Минприроды России поддерживает договорённости «Роснефти» и «Норникеля» о партнёрстве в области топливообеспечения в разработке нефтегазовых месторождений в Арктической зоне Красноярского края.

Капитан ледоколов «Ленин» и «Россия» Александр Баринов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о развитии ледокольной отрасли в России.

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