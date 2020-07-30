Эксперт оценил призыв главы OMV ответить на угрозы в адрес «Северного потока — 2»

Экономист, преподаватель РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько в беседе с RT прокомментировал заявление главы австрийской нефтегазовой компании OMV Райнера Зеле о том, что на угрозы США о введении санкций против компаний, участвующих в постройке «Северного потока — 2», необходимо дать политический ответ.

«Всё правильно. Европа, естественно, должна отстаивать собственные энергетические интересы. Мы видим, что действия Соединённых Штатов вызывают недовольство у потребителей российского газа в Европе. На самом деле, Штаты вредят сами себе, потому что они навязывают свои поставки через политические инструменты, а санкции стали уже не экономическим инструментом, а политическим», — считает он.

Эксперт отметил, что такое интенсивное давление со стороны американцев «вызывает чувство недовольства, потому что в Европе не любят такой подход».

«А что касается «Северного потока — 2», мы видим, что европейские компании выступают единым фронтом, сплочённой группой, выражая проекту свою поддержку. Стоит подчеркнуть, что, помимо того что энергоресурсы из России — это надёжные поставки, генерация электроэнергии и стабильная работа промышленности, «Северный поток — 2» — это ещё и рабочие места в Европе, и дополнительные поступления в бюджеты разных уровней этих европейских государств. Поэтому США просто не могут предложить ничего вразумительного в качестве альтернативы», — добавил Гинько.

Ранее глава OMV призвал дать ответ на угрозы США в адрес «Северного потока — 2».

По его словам, речь идёт о том, как именно Европа будет отстаивать свой суверенитет, особенно по вопросу энергоснабжения.